桃園大廟景福宮師法夯劇《魷魚遊戲》舉行椪糖大挑戰等闖關遊戲，最後一關全國首創請《開漳聖王》當關主。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮師法夯劇《魷魚遊戲》舉行椪糖大挑戰等闖關遊戲，最後一關全國首創請《開漳聖王》當關主。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮師法夯劇《魷魚遊戲》舉行椪糖大挑戰等闖關遊戲，最後一關全國首創請《開漳聖王》當關主。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮師法夯劇《魷魚遊戲》舉行椪糖大挑戰等闖關遊戲，最後一關全國首創請《開漳聖王》當關主。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮師法夯劇《魷魚遊戲》舉行椪糖大挑戰等闖關遊戲，最後一關全國首創請《開漳聖王》當關主。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮師法夯劇《魷魚遊戲》舉行椪糖大挑戰等闖關遊戲，最後一關全國首創請《開漳聖王》當關主。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮師法夯劇《魷魚遊戲》舉行椪糖大挑戰等闖關遊戲，最後一關全國首創請《開漳聖王》當關主。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮師法夯劇《魷魚遊戲》舉行椪糖大挑戰等闖關遊戲，最後一關全國首創請《開漳聖王》當關主。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮師法夯劇《魷魚遊戲》舉行椪糖大挑戰等闖關遊戲，最後一關全國首創請《開漳聖王》當關主。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮師法夯劇《魷魚遊戲》舉行椪糖大挑戰等闖關遊戲，最後一關全國首創請《開漳聖王》當關主。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮將於11月9日辦理建醮，廟方規畫文化祭系列活動，23日師法夯劇《魷魚遊戲》舉行椪糖大挑戰等闖關遊戲，最後一關全國首創請《開漳聖王》當關主，小朋友要祈福取得「聖筊」才能過關，參賽者無不虔誠擲筊，逗趣又可愛，現場歡笑聲不斷。

桃園景福宮建廟277年首次開放廟內讓小朋友遊樂及玩套圈圈，雖然寒流來襲又下雨，仍吸引眾多的家長帶小朋友來大廟玩遊戲闖關，並欣賞廟方安排的魔術、小丑表演及漢服展示演出，桃園市議會議長邱奕勝也蒞臨並與景福宮主委簡征潭及建醮委員會主委李總集等委員一同參加闖關遊戲。

廟方共設立「椪糖挑戰」、「彈珠台」、「套圈圈」、「擲筊」等遊戲關卡，讓家長與小朋友體驗，最後一關「擲筊」全國首創請《開漳聖王》當關主，小朋友拿著「筊」需要向開漳聖王告知姓名，祈求保佑平安健康，並請求賜「聖筊」讓他過關，每個小朋友都虔誠祈求甚至跪拜磕頭，可愛的表情與動作，現場充滿著歡樂與讚嘆的聲音。

今天的活動也炒熱了11／9～11／13舉行「桃園大廟景福宮五朝祈安建醮的慶典」。

景福宮主委簡征潭表示，「桃園大廟景福宮五朝祈安建醮的慶典」將於11月9日至13日登場，文化祭系列活動特別舉辦親子活動，是為了讓家長帶小孩來大廟祈福，也能一起玩遊戲回味童年快樂時光，而設「擲筊關卡」請《開漳聖王》當關主，就是希望讓宗教信仰結合遊戲，讓小朋友可以體驗拜拜祈福且更能貼近學習了解宗教，相信有信仰的小朋友不會學壞，會平安健康有智慧。