已婚的指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝，日前被踢爆外遇小15歲護理師多年，重挫「抗疫救援王」、「拆彈專家」的形象，對此女主播張齡予在臉書直接暗諷，引起熱議。

王必勝昨（27日）首度對外道歉，表示已向家人說清楚，希望能得到諒解，但女主播張齡予仍看不下去，今（28日）在臉書批評：「第一時間回應是說謊...私領域跟公領域真的沒關？」認為公開形象因資訊落差還可以包裝，但私領域的人品代表價值觀，會反映在每一個行為上，「當你看到一個人有價值觀崩壞的做法，我會因而懷疑起你公領域是不是真的這麼沒有瑕疵而傑出，你讓人不信任也是應該的，那是對你個人的社會觀感。」

張齡予呼籲外界不要硬護航，因為做錯就是做錯，如果連面對自己錯誤的勇氣都沒有，實在不知道該怎麼說，也忍不住替正宮叫屈，過往付出的青春被辜負，「真的很離譜，真的有羞恥心，任何人都不會讓自己陷入這樣的關係，不會想當小三小王，不但是你作賤自己，也對不起自己爸媽，而且一段關係要結束就結束了，哪有什麼萬般都是命半點不由人，為自己的錯誤開脫還要推給命運，命運幫你背黑鍋？」

張齡予說任何事都有果報，是非在人心，把某人的私德崩壞和所屬團體的政績和公信力掛勾很故意沒邏輯，「私領域人品跟職業表現兩回事，一個人也不代表一個團隊群體，所以我不認為要人家下台有邏輯，不要斷章取義，拿我個人的感受當政治操弄的籌碼。」最後，張齡予下了一個結論：「渣男就是爛，跟其他都沒關係。」