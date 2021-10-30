《Running Man》李光洙（前中）最後一集與全員合照留念 。(中天綜合台提供）

劉在錫（左）念親筆信不忘搞笑，讓李光洙在眼眶打轉的眼淚又收回去。（ 中天綜合台提供）

韓國影集《魷魚遊戲》在全球暴紅，日前有網路搭上這股熱潮，舉辦「若該劇變成綜藝節目的話，將由誰演出最為適合」的問卷調查，結果李光洙以16.8％拿下冠軍寶座，網友紛紛留言：「他就是最適合的人選！」

李光洙因2020年初出車禍後，僅休息2周就返回工作崗位，相當敬業，但為讓身體休息，他忍痛作出揮別11年主持《Running Man》的決定，消息一出震驚全網，更有網友悲喊：「無法接受沒有李光洙的RM！」

中天綜合台本周日(31日)晚6點將播出李光洙退出前的最後1集，製作單位為讓他留下深刻回憶，特地和他進行訪談，李光洙便提議想重返首集錄製的場景拍攝，讓開始和結束都在同個地方，同時也許願想吃團員們喜歡的烤肉，透露出他與大家深厚的情誼。

節目進行尾聲時，成員們朗誦給李光洙的親筆信，才剛開口就讓現場成了淚海，池錫辰寫下，「光洙啊，一輩子要在一起、要走一輩子，就算不在《Running Man》，我們也是一家人，光洙啊，我愛你！」這時劉在錫接著說，「未來不知道該打斷誰的話、該坐誰的肩上，我想應該不是世燦就是錫辰哥吧！」場面既感動又夾雜歡笑。