台中太平警分局日前配合國立勤益科技大學辦理校園安全宣導嘉年華會活動，由警方也派員前往設攤宣導。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平警分局日前配合國立勤益科技大學辦理校園安全宣導嘉年華會活動，由警方也派員前往設攤宣導。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平警分局日前配合國立勤益科技大學辦理校園安全宣導嘉年華會活動，由警方也派員前往設攤宣導，現場副校長駱文傑、主任秘書黃世演及分局犯罪預防宣導團成員於現場與師生們一同互動，除針對校園安全、交通路權、兒少護幼及廉政倫理等宣導外，並針對時下最夯的假投資詐騙，如推薦外上市股票、海外低價股、LINE股票群組等，希望想當少年股神的學子們避開遭詐騙風險。

新冠肺炎期間「宅經濟」儼然成為新興的經濟交易模式，人們透過網路平台提供更便利的購物環境與商業服務，改變了傳統的思維及消費方式，詐騙集團也趁機而入想大撈一筆，於是透過假冒合法業者、財經專家利用社群網站、交友軟體或手機軟體成立群組，以推薦「飆股」、「未上市股票」等方式取得投資人信任，再進行有價證券詐騙。

日前太平警分局結合國立勤益科技大學舉辦之校園安全宣導嘉年華會向莘莘學子們進行犯罪預防宣導，以寓教於樂方式呈現，警方透過闖關遊戲、宣導文宣及精美贈品成功吸引現場目光。值得一提的是，過程中不少學生也都說很多班上同學也有在證券行開戶投資，加入「少年股神」行列，員警方表示投資理財一定要透過以正確投資方式進行獲利，避免一昧地聽取明牌而盲從下單。

太平分局表示，投資詐騙手法推陳出新，無非是以投資名義，行詐騙之實，待取得投資人信任後，再利用有價證券進行詐騙，呼籲社會新鮮人、學子們投資一定要建立正確觀念及風險預控，避開詐騙陷阱。