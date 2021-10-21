伊雲谷(6689)協助山水畜產（大武山牧場）數位轉型，透過農委會與宜蘭大學共同催生而出的「用數據養好蛋」專案科技計畫，改變山水的作業流程，讓過往需人員巡場、紀錄並整理登打的數據，自動上雲，並彙整出關鍵報表。提升山水畜產的敏捷性，以更即時地判斷雞隻的狀況，並藉科學化的方式，找出最佳的養殖方法，提供消費者更優質的雞蛋。

山水畜產自10年前便導入自動化機械後，更進一步發揮數據的效力，將數據串接整合並上雲，欲翻轉「畜牧業看天吃飯」的情境。本次與伊雲谷合作的用數據養好蛋專案，便整合分散於不同系統且格式各異的數據，將飼養、洗選及品管部的數據上雲，解決數據孤島（Data silos）的問題。打破數據藩籬後，亦產出三大部門的關鍵報表，並透過關鍵生產指標預測及異常告警，以利管理團隊更有效率地達成營運決策最佳化，因而脫穎而出。

近5年來，行政院農業委員會大力推動智慧農業4.0、智慧家禽產業科技計畫等，本案計畫主持人國立宜蘭大學生物機電工程系老師張明毅表示，透過數據雲端整合，除可使管理團隊能迅速掌握生產動態，更能以此長期累積的大數據為基礎，進一步導入人工智慧技術進行生產預測，使資訊能發揮更大的效益。

IDC今日舉辦亞太區未來企業大獎，山水畜產由伊雲谷助攻以「用數據養好蛋」專案獲營運模式創新獎。伊雲谷也於IDC數位轉型領袖高峰論壇（DX Summit）上，由董事長林啟雄與台灣業務總監林煜峰分享「雲端資安-數位轉型不可或缺的守門員」論題，提出後疫情時代，混合工作模式興起後，雲端資安的市場趨勢與發展。