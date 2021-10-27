工業電腦廠凌華（6166）攜手生態系夥伴亞旭電腦、資策會及聯嘉光電，合力開發完整的蜂巢式車聯網（C-V2X）解決方案，目前於全台展開先導試驗計畫，盼加速智慧交通系統（ITS）科技創新和商業化，協助改善道路安全和交通效率。

V2X車聯網技術連結車對車、車對人、車對道路設施及車對網路，基於4G和5G行動通訊的蜂巢式車聯網（C-V2X），傳輸範圍及延遲性均優於專用短距離通訊技術（DSRC），結合車載智慧裝置可加速智慧化交通系統（ITS）及L3以上等級的自駕功能發展。

此次四方攜手開發的蜂巢式車聯網解決方案，整合凌華AVA-3510系列強固式車載AI電腦、亞旭的車載／道旁單元（RSU/OBU）、資策會的AI應用系統（基於影像的AI車輛辨識、追蹤與警告科技），以及聯嘉光電的智慧交通燈號和交通訊號控制器。

此項合作計畫為利用凌華在開發部署強固式車載AI電腦、5G專網、5G邊緣伺服器、智慧邊緣基礎設施方面的深度專業知識，來解決即時性資料收集、資料通訊、資料處理面臨的複雜科技挑戰。

凌華指出，目前在雙北、桃園及台南已有4個蜂巢式車聯網先導計畫進行中，包括側鏈（sidelink）和蜂巢式網路通訊，目的為測試不同應用案例下，基於強化5G服務品質（QoS）其可靠性、低延遲性和寬頻通訊品質。

凌華表示，此次與生態系夥伴共同開發的C-V2X蜂巢式車聯網解決方案，除能改善道路安全與交通流量外，亦可提供自動駕駛和汽車系統整合商經驗證的整合式公版，可加速系統商將產品上市，並為無線通訊服務供應商創造新商機。

凌華網通暨公建事業處協理胡勝雄指出，蜂巢式車聯網可實質改善道路安全、交通效率和物流革新，並能大幅加速自動駕駛科技創新與商業化，能否快速普及則有賴產業參與者的廣泛合作，為凌華致力建立廣納各界生態系的主因。

胡勝雄表示，基於對自動駕駛開源基金會（Autoware Foundation）和開源機器人基金會（Open Source Robotics Foundation）等重要開源技術團體的承諾，凌華將持續針對蜂巢式車聯網、連網車輛及自駕科技發展做出貢獻。