聯發科(2454)三度上修全年營收表現，法說會釋出全年營收將成長52%，換言之，全年營收將上看4800億元，且2022年將維持穩定見的成長，面對晶圓喊漲，聯發科也喊話將與客戶一起解決，預計第四季底開始會有新的訂價，聯發科今股價卻是利多冷處理，開低震盪，盤中拉回平盤附近，力拚守穩5日線。

聯發科第三季合併營收為1310.74億元，季增加4.3%，較去年同期增加34.7%，主要是因為因各主要產品線營收皆受惠規格提升或銷量增加而成長；單季合併營業利益為292.87億元，季增加1.6%，較去年同期增加100.2%，單季淨利為283.61億元，每股盈餘為17.92元，續創歷史新高，主要是受益於四個產品線需求健康，帶動營收達到財測上緣、毛利率高於財測中位數的45%、達46.7%。

聯發科預計第四季營收1206~1311億、持平到季度減8%，毛利率46%~49%，聯發科更一舉將2021年營收年成長三度上修至52%，可望超越4800億元，毛利率落在46.4%。

聯發科認為受惠於全球數位轉型帶動的產品升級需求，2022年成長性依然強，ASP將會再成長，且由於進入旗艦5G市場，隨主流大陸廠商採用聯發科產品，市占率也將會上升。

面對晶圓代工成長上揚，聯發科認為，成本上升是產業新常態，這部分會跟客戶一起解決，預計第四季底開始會有新的訂價，且會在有限的產能下最佳化產品組合，毛利率整體來說會更穩定。另外，現在看到晶圓代工廠已經在建立成熟製程產能，但建立需要2-3年，2023年會有較多產能開出。