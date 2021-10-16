颱風圓規外圍環流夾帶大量雨勢，台東農損慘重，行政院農委會公告台東縣4鄉鎮包含關山鎮、池上鄉、鹿野鄉、海端鄉稻米災情之現金救助及低利貸款，呼籲受災農民請於16日至25日盡速提出申請。

颱風圓規雖然未直撲台灣，但是外圍環流帶來驚人雨勢，台東縣各地區自11日凌晨開始下雨，直到15日才停止，各地區累積雨量均超過600毫米，許多農作物受損，尤其縱谷地區的稻米淹水和倒伏情況最嚴重。

農委會13日宣布台東縣關山鎮稻米列為現金救助和低利貸款地區；農委會副主委陳添壽14日至台東視察實際農損情形，發現不僅是關山鎮，整個台東縱谷稻米都受損。

農委會16日再度公告，台東縣颱風圓規農業天然災害現金救助及低利貸款地區除關山鎮外，增列池上鄉、鹿野鄉及海端鄉的稻米，損失率達20％以上予以申請，未達者則無法申請。

農委會說明，每公頃稻米現金救助額度為1萬8000元；而辦理低利貸款者，2022年4月14日前免收利息，之後利息依中華郵政2年定期儲金機動利率固定減碼利息0.305％機動計息（目前為0.54％）。另外，受理期間自10月16日至10月25日止，例假日照常受理，申請地點為各鄉鎮公所。