台東縣府辦理太平溪右岸工程引發民怨，縣議員林參天22日率居民至台東縣議會舉布條抗議，痛批縣府建設處未積極溝通逕自將防汛道路開放為一般道路，並與建設處長許瑞貴兩人開議前就互相飆罵，此外，許日前甚至怒嗆從港來台的社區居民「滾回香港去」。

「光明社區的怒吼！還我社區寧靜與安全」社區居民代表22日上午帶著布條至縣議會陳情；居民郭小姐表示，由於工程緊鄰光明社區，施工空汙及噪音引發民怨；更質疑施工初期的溝通說明會出席人數不足，批政府「黑箱作業」。另9月30日遞交114戶陳情書僅得到縣府10月8日回文，10月15日居民再度陳情後再無下文，施工期間造成空汙、噪音讓居民不得安寧，因此轉而尋求縣議會幫忙。

台東縣府建設處長許瑞貴（左）與縣議員林參天（右）22日在議會開議前就互相飆罵。（蔡旻妤攝）

1對由香港來台東定居的胡姓夫妻表示，許瑞貴21日早上7點30分到光明里東糖街，胡姓夫妻上前欲與他溝通取得共識，許說「陳情書僅並非代表全數居民意見」，胡又問「市民可向政府提告嗎？」，他怒答「你去告啊！香港人滾回去香港罵你們的政府，在台東寫什麼陳情書，這裡是台灣不是香港」，讓在場民眾相當無言。

台東縣府辦理太平溪右岸工程引發光明社區居民民怨，投訴縣議員林參天，並於22日至縣議會抗議。（蔡旻妤攝）

社區居民表示，從4月起就已發現縣府將原有防汛道路改為公共道路，期間積極向縣府、議員等溝通陳情，縣府卻表示已於2020年9月14日邀請居民參與說明會，共有29位居民出席；居民質疑，社區實際戶數為237戶，若以每戶3人計算，共有711人，與會的29人是哪些人，向縣府索取與會名單卻無下文。

台東縣府辦理太平溪右岸工程引發光明社區居民民怨。（蔡旻妤攝）

縣府建設處事後回應，有關噪音、空氣汙染及安全等詳細事宜，都能盡量配合居民意見，將與當地民眾溝通討論，但唯有道路開通後，僅讓社區居民進出這部分無法同意，「畢竟道路是公家的，不能僅提供社區使用」。對於為何特地前往光明社區，許瑞貴表示，每天會抽空巡視工程，與民眾溝通。