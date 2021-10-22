員林市公所今年編列逾7000萬元預算，即將發行12.5萬張員林市幸福卡，6歲以上市民人人有份；市長游振雄說，每張卡領取開卡後立即儲值600元，經代表會同意通過發行細節後，將舉辦各里座談會詳細說明使用辦法。

另類創新振興消費，員林市民專屬且限定本地消費。游振雄表示，搭配幸福巴士11月起將正式在員林市東、西、南區3條路線上路運行，幸福卡也將開放市民申請，鼓勵市民搭車、吃美食、逛街購物，踴躍在全市約店家消費；除可持卡直接感應消費，亦搭配智慧型手機行動支付，盼能帶動各年齡層市民數位行動支付習慣。

游振雄表示，幸福巴士、幸福卡是他上任後就積極推動的政策，獲在地企業主建大輪胎總裁楊銀明、國雄建設總裁許坤仲大力支持，2家公司將各捐贈1輛市價300萬元的中型巴士，捐贈儀式24日將在員林大道公19晴雨球場盛大舉行，嶄新巴士、車身塗裝「員林幸福巴士」字樣的中巴當天也將亮麗現身與市民相見。

「幸福巴士」預計11月起正式上路、免費接駁，平日行駛市區路線，假日則往返市區與員南路運動公園、藤山步道等知名休憩景點，讓市民周周都可到員林後山親自大自然。

游振雄說，去年振興3倍券發行後，縣內部分鄉鎮加碼發放現金，但員林市改採「一次消費、三倍抽汽車」活動，吸引大家到員林消費購物、觀光，為在地產業店家創造2億元商機，成功拚經濟；採記名制的幸福卡，消費可享有折扣、看診掛號費減免、免費搭乘幸福小巴，是全國鄉鎮市中唯一結合悠遊卡功能的市民卡。

公所社會課長曹以欣指出，幸福卡結合悠遊卡功能，由宏碁資訊公司建置數位支付系統，預計11月就能開放申請，採線上、實體紙本並行，市民可1人代表全戶上網申請，為了便民，也將舉行各里社區座談說明，協助中高齡市民填寫申請表，並了解實際操作使用方式，消費生活更加智慧化、數位化。