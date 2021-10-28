第一銀行力搶零接觸數位商機，為協助具一定規模(30個店家或攤商數)的商圈、夜市及市場的小型店家、攤商快速部署台灣Pay行動支付數位服務，迎接這波振興五倍券商機，首推申辦台灣Pay金融卡收款服務「0成本」，優惠活動至2022年6月底，直接帶動店家爭取數位券(含好食券、i原券及地方創生券)消費商機。

為鼓勵小店、小攤走向數位，「經濟部中部辦公室」提供市場及夜市攤商行動支付申請補助金，2021年10至12月每攤補助1800元，2022年1至4月每攤補助900元，幫助店家超有感振興。

一銀主管表示，疫情改變民眾的消費方式，愈來愈多人習慣隨手使用行動掃碼支付，加上本次數位振興券台灣Pay優惠加碼，吸引全台灣超過60萬戶綁定，台灣Pay行動支付需求暴增，大幅推升商店申辦台灣Pay收款意願，欲申請台灣Pay金融卡特約商店，可洽詢一銀全台188家分行，將有專人協助。