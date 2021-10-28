雙11購物節將至，銀行也對網購族發動行銷攻勢，其中，合庫今年不但推出「雙11」刷卡優惠活動，只要在五大電商平台消費滿額並完成登錄者，每筆除了享有至少10％以上回饋金，最高回饋更可達13.3％。

合庫指出，若再搭配卡娜赫拉的小動物icash聯名卡，還可享網購3％回饋，這麼多優惠放送，就是要讓卡友「回饋最有感」。

對於此次合庫特別精選合作的電商平台，合庫指出，包括蝦皮購物單筆消費滿1111元贈111元刷卡金，PChome線上購物單筆分期滿10000元贈1100元刷卡金，MOMO購物網單筆分期滿15000元贈2000元刷卡金，YAHOO奇摩單筆分期滿10000元贈1100元刷卡金，東森購物單筆分期滿15000元贈2000元刷卡金；合庫指出，只要於指定電商通路刷合庫個人信用卡且經合庫APP登錄成功，門檻最低只要1111元，即可享有高額回饋金。

此外對於全台疫情日漸趨緩，各項警戒陸續解封已帶動國內旅遊熱潮，合庫也結盟旅行社推出刷卡優惠，即日起至110年12月31日，只要持合庫信用卡每月於雄獅旅行社刷滿5000元，將月月送雄獅商品現金折價券1000元，或於國內任一旅行社活動期間單筆消費每滿2萬元並於APP登錄成功者，也可獲200元旅遊回饋金，每卡最高回饋1000元旅遊回饋金。