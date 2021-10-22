行政院農業委員會為降低非洲豬瘟在台之潛在風險，10月12日正式公布「小型養豬（戶）場退場補助」相關規範及流程，台南市政府農業局於18日在新營區民治市政中心辦理說明會，鼓勵養豬場在明年1月31日前，向轄區的區公所踴躍提出申請。

農業局表示，本年度「小型養豬（戶）場退場補助」對象為登記在案且飼養199 頭（含）以下的毛豬場，或今年5月底調查有在養事實且土地合法使用的飼養199 頭（含）以下毛豬場；目前統計台南市應有230餘場符合申請資格。

農業局長李建裕指出，小型養豬場退場自即日起至明年1月31日受理申請，主要補助項目包含畜舍拆除、廢水處理設施拆除、拆除後廢棄物清除及退場獎勵金等費用補貼，依照面積、體積及用地或建物合法與否而異，最高補助總金額共計930萬元，鼓勵符合資格之養豬場可先至區公所了解補助詳情。

台南市長黃偉哲表示，自2019年以來，台灣陸續承受非洲豬瘟侵入的風險，當時中央也針對廚餘養豬戶補貼飼料費用或輔導離牧退場，多元方式以管控侵入風險，當時共補助521萬元，協助5場養豬場退場。

黃偉哲表示，台南市為全國第4大養豬重鎮，有584場的養豬場，在養頭數約58萬頭，全國占比10.54％，顯示養豬產業的發展及重要性，政府會保障養豬場安全，推動產業進步，維持產銷供應鏈的穩定。