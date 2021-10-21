雲林縣府推縣內消費回饋現金10％活動，出乎縣府意料之外，2500萬元額度回饋金3天內就被兌換一空。雲縣府統計，總計有5萬3410人兌換，全縣20鄉鎮市兌換最多的是斗六市8640人領走385萬元，最少的是四湖鄉1010人領走45萬元。

雲林縣政府統計，18日起憑發票兌換回饋金10％活動，斗六市8640人兌換385萬元，莿桐鄉2370人兌換110萬元，林內鄉2156人兌100萬元，斗南鎮5404人兌換250萬元，古坑鄉2354人兌換110萬元，大埤鄉2025人兌換85萬元，虎尾鎮5899人兌換295萬元，土庫鎮2261人兌換100萬元，褒忠鄉1430人兌換65萬元，元長鄉1461人兌換65萬元，西螺鎮2548人兌換120萬元，二崙鄉1720人兌換80萬元，崙背鄉2669人125萬元，北港鎮3381人兌換155萬元，口湖鄉1136人兌換50萬元，水林鄉1779人兌換80萬元，麥寮鄉3340人兌換155萬元，東勢鄉1274人兌換60萬元，臺西鄉人1453人兌換65萬元，四湖鄉1010人兌換45萬元。

兌換人數、金額最多前3名都是為斗六市、虎尾鎮、斗南鎮。縣府1999專線也有接受外縣市線上申請服務，據了解，外縣市民眾到雲林縣消費也可以兌換，以嘉義縣民居多。

雲林縣府計畫處長李明岳表示，原本預計2500萬元兌換額度可能要花1周時間，還在規畫加班人力，沒想到3天就兌換完畢。

縣長張麗善表示，領現金是全民希望，雲林縣因財政拮据，雖無法比照外縣市加碼五倍券，但以「振興」經濟概念出發，推出10月8日起消費滿500元就回饋現金10％活動，從這3天的兌換熱度，可以感受民眾還是比較期待領現金，一點點點小確幸就可以。

張麗善說，11月底還有一波五倍券要發放，到時是否延續回饋政策或加碼現金摸彩，目前正在盤算經費，到時再公布。