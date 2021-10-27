臺灣光榮特庫摩宣布，唯一由三國志系列之本家日本光榮特庫摩重磅推出 MMO戰略模擬手機遊戲『三國志 霸道』將於近期進行遊戲更新，將推出全新最高稀有度的 UR 武將－UR 劉備、UR 趙雲以及 SR 武將開放覺醒升階為 SSR 武將。除了基礎能力大幅提升之外，UR 武將也將帶來與 SSR 階級不同的戰法技能組，讓玩家們在搭配組隊搭配上能有更多戰略考量與變化。

『三國志 霸道』遊戲更新預告 參加活動搶先獲得UR武將

『三國志 霸道』遊戲更新預告 參加活動搶先獲得UR武將

『三國志 霸道』遊戲更新預告 參加活動搶先獲得UR武將

除了武將強力進化之外，同時也解放了 S 級主要都市攻城戰，讓準備好的玩家能有更高目標挑戰，攻下一座座 S 級都市獲取更多更好的貢品資源吧！

同時，遊戲中也推出多組活動，讓玩家有機會直接將 UR 武將招募麾下；新伺服器 S10 也將於 10/29(五) 10:00 a.m. 火熱推出，想搶占先機的玩家們趕快呼朋引伴組織軍團霸業！

『三國志 霸道』遊戲更新預告 參加活動搶先獲得UR武將

TVCM紀念登入獎勵

TVCM紀念登入獎勵

活動時間：2021/10/29(五) 00:00 ~ 2021/11/10(三) 23:59

⚫ 活動辦法：於活動時間內登入遊戲即可獲得超求賢令10張，最高可獲得40張。搭配於直播活動中加碼的10張，至少必可保底獲得UR武將，想獲得的玩家們務必密切注意活動資訊。

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。

千里行－SSR關羽參戰！

千里行－SSR關羽參戰！

活動時間：2021/10/29(五) 00:00 ~ 2021/11/28(日) 23:59

⚫ 活動辦法：

1. 每達成「任務」＞「毎日」標籤下的1個任務時，將可獲得「5里」的移動距離

2. 對應取得的「總移動距離」將可獲得獎勵

3. 購買「報酬解放」後，將可應對「總移動距離」而獲得下半段部分報酬

4. 「總移動距離」可使用付費寶玉購買

⚫ 活動報酬：

到達千里後即可獲得君主頭像「關羽・三國志III」、免費寶玉×700（最大）超求賢求賢券×1等報酬。報酬解放時，將可追加獲得SSR「關羽」友好度×2000（最大）、免費寶玉×1200（最大）。並且，在到達千里後也可以繼續獲得報酬。

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。