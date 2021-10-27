臺灣光榮特庫摩宣布，唯一由三國志系列之本家日本光榮特庫摩重磅推出 MMO戰略模擬手機遊戲『三國志 霸道』將於近期進行遊戲更新，將推出全新最高稀有度的 UR 武將－UR 劉備、UR 趙雲以及 SR 武將開放覺醒升階為 SSR 武將。除了基礎能力大幅提升之外，UR 武將也將帶來與 SSR 階級不同的戰法技能組，讓玩家們在搭配組隊搭配上能有更多戰略考量與變化。

『三國志 霸道』遊戲更新預告 參加活動搶先獲得UR武將
『三國志 霸道』遊戲更新預告 參加活動搶先獲得UR武將
『三國志 霸道』遊戲更新預告 參加活動搶先獲得UR武將
『三國志 霸道』遊戲更新預告 參加活動搶先獲得UR武將
『三國志 霸道』遊戲更新預告 參加活動搶先獲得UR武將
『三國志 霸道』遊戲更新預告 參加活動搶先獲得UR武將

除了武將強力進化之外，同時也解放了 S 級主要都市攻城戰，讓準備好的玩家能有更高目標挑戰，攻下一座座 S 級都市獲取更多更好的貢品資源吧！

同時，遊戲中也推出多組活動，讓玩家有機會直接將 UR 武將招募麾下；新伺服器 S10 也將於 10/29(五) 10:00 a.m. 火熱推出，想搶占先機的玩家們趕快呼朋引伴組織軍團霸業！

『三國志 霸道』遊戲更新預告 參加活動搶先獲得UR武將
『三國志 霸道』遊戲更新預告 參加活動搶先獲得UR武將

TVCM紀念登入獎勵

TVCM紀念登入獎勵
TVCM紀念登入獎勵

活動時間：2021/10/29(五) 00:00 ~ 2021/11/10(三) 23:59

⚫ 活動辦法：於活動時間內登入遊戲即可獲得超求賢令10張，最高可獲得40張。搭配於直播活動中加碼的10張，至少必可保底獲得UR武將，想獲得的玩家們務必密切注意活動資訊。

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。

千里行－SSR關羽參戰！

千里行－SSR關羽參戰！
千里行－SSR關羽參戰！

活動時間：2021/10/29(五) 00:00 ~ 2021/11/28(日) 23:59

⚫ 活動辦法：

1. 每達成「任務」＞「毎日」標籤下的1個任務時，將可獲得「5里」的移動距離

2. 對應取得的「總移動距離」將可獲得獎勵

3. 購買「報酬解放」後，將可應對「總移動距離」而獲得下半段部分報酬

4. 「總移動距離」可使用付費寶玉購買

⚫ 活動報酬：

到達千里後即可獲得君主頭像「關羽・三國志III」、免費寶玉×700（最大）超求賢求賢券×1等報酬。報酬解放時，將可追加獲得SSR「關羽」友好度×2000（最大）、免費寶玉×1200（最大）。並且，在到達千里後也可以繼續獲得報酬。

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。

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