大陸35歲知名女星楊冪，以甜美臉蛋與火辣身材受到大批粉絲的愛戴，加上自然又細膩的演技，使她成為陸劇流量女王。而日前被媒體爆出姊弟戀的她，事業似乎不受影響，依然受邀出席活動，並在網路上公開活動造型，引起網友熱烈討論。

楊冪昨日晚間再度受邀參加直播，為代言產品進行宣傳，而在先行公開的照片中，只見她穿著一身青綠色的造型洋裝，領口深V的設計與裙襬前短後長的剪裁，使她凹凸有致的身材若隱若現；而其中幾張坐在地上以及抬起單腳的照片，更使一雙白皙長腿與性感腿根一覽無遺，加上楊冪無辜的眼神與精緻的臉蛋，再度電暈一票粉絲，網友看了紛紛留言「溫柔美人」、「這組造型真是美死我了」、「大冪冪正常發揮」、「真好看，果然是古典美人」、「冪冪身材太好了，被這線條給迷死」。

直播開始後，網友也將楊冪在畫面中，零修圖的真實樣貌給截圖下來，並在網路上公開，甚至還意外拍到楊冪放空嘟嘴的畫面，同樣引起網友留言大讚「冪姊生圖也超美」、「這表情真可愛」、「楊冪真是什麼風格都能駕馭」、「我老婆永遠這麼美」、「今天直播比圖片更美」引起網友瘋傳。

事實上，楊冪自從2018年與前夫劉愷威宣布離婚，便陸續傳出與男星魏大勛爆出姊弟戀，但兩人從沒公開過就疑似悄悄結束，沒想到近日又傳出楊冪與公司旗下的19歲小鮮肉周柯宇，因喜好玩線上遊戲而越走越近，甚至還被網友發現不少曖昧互動，再度引起軒然大波，不過楊冪對於戀情始終低調不回應，讓外界引起諸多揣測。