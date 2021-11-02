台中市神岡區社口活動中心日前吊扇掉落砸傷施打疫苗的婦人。市議員周永鴻2日質詢說，中市251座社區活動中心約有一半沒建照，里活動中心188座有30座無建照；民政局4年編1.97億元探訪民瘼預算，對社區及里活動中心設備老舊都「莫宰羊」，經費拿來請「名模」行銷購物節。民政局強調，將加強盤點與維修。

周永鴻指出，盧市府浮編大量預算在聯誼交流，民政局四年編1.97億，卻無法把關活動中心安全，守望相助隊監視系統損壞也無人聞問；他為社區民眾和長者安全請命，要求市府積極盤點並改善活動中心硬體等設施。

周永鴻說，活動中心常作為社區關懷C據點、長青學苑、鄰里聯歡活動、社區發展協會使用，使用者以社區長輩居多；10月27日神岡社口活動中心疫苗快打站吊扇掉落砸傷2位民眾，再次凸顯台中市原縣區活動中心設備老舊與缺乏建使照等問題。

周永鴻抨擊指出，許多活動中心建物及內部設備超過使用年限，市府卻沒有謹慎盤點、檢修和更新，而是將預算用在綁樁聯誼上，光是民政局含明年待執行預算4年來就編列1.97億，在地方基層幹部和地方意見領袖聯誼活動座談會、探訪民瘼上。

周永鴻表示，神岡溪洲守望相助隊監視系統顯示器2011年12月購置，使用年限4年，已年久失修貼上「故障」字條卻一直未修復；民政局和社會局對各區硬體設施不夠重視，市府應重視原縣區活動中心設備老舊與缺少建使照造成的安全問題，並督促各區公所協助檢視活動中心與守望相助隊硬體設施。

民政局長吳世瑋強調，市府將加強各里及社區活動中心的盤點與維修。