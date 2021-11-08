環保署為獎勵對於環境保護相關研究、發明、著作、實踐及宣導具有成就貢獻的卓越菁英，每2年辦理1次公開表揚。今年度於11月8日在台北花園大酒店舉辦「110年環境保護專業獎章頒獎典禮」，由環保署張子敬署長親自頒發相當於我國環保界諾貝爾獎之「環境保護專業獎章」給推動環境保護有功人士，共同分享其榮耀。

永續發展為我國所重視的核心價值之一，而永續環境須以落實生活為重點，而今年「環境保護專業獎章」的4位第一等獎獲獎人，正是影響環保生活的重要推手，不論是學術研究、環境教育落實或環保政策推動，影響著我國環境保護的重要歷程；而今年度二、三獎的獲獎者，在生活落實環境保護上亦令人敬佩。

今年獲頒環境保護專業獎章學術類一等獎的國立宜蘭大學環境工程研究所林凱隆特聘教授，研究方向主要於廢棄物資材化技術，並藉由循環經濟與清潔生產技術，致力推動「從搖籃到搖籃」之資源循環概念，不但將研究技術落實於產業，進而達到環境永續發展之境界。另外環境保護專業獎章行政類一等獎的則有2位，分別為環保署環境保護人員訓練所蕭慧娟所長及環保署環境檢驗所顏春蘭所長。蕭慧娟所長長期貢獻環保尤其其任內所推動的空污費徵收，落實污染者付費之精神，更有助空氣品質生活環境維護；顏春蘭所長創建鑑識小組，推動「新世代環境品質監測及檢測發展計畫」，強化環境檢測機構管理，對我國環境檢測技術及管理建構厚重基礎。2位所長在公務職涯，盡心盡力堅持專業責任，更肩負專業、創新領導者的重任帶領單位為國家環境品質把關，實值得表揚與肯定。

此外，尚有南華大學林聰明校長獲頒環境保護專業獎章榮譽類，林校長倡議環保逾40載，以倡導「環境永續與心靈環保」為終身的職志與使命，以自身為榜樣，將南華大學作為倡導環境永續品質工程實踐場域，建構低碳節能校園，建置「永續中心」，落實環境永續的理念頗具績效，作育眾多英才推動環境保護政策。

在今天頒獎榮耀的時刻，環保署張子敬署長特別於頒獎典禮上，對獲獎者表達最高敬意與謝意，這些獲獎者都是經過初選、複選、現場訪談及決選脫穎而出的佼佼者，其所推動的環境保護績優事蹟，亦值得各界學習與效法，同時肯定獲獎者的努力與恆心，因為有他們的行動力及無私奉獻一己能量，讓我們生活環境更美好。