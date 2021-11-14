評比法人機構ESG永續表現的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index DJSI），台新金控表示，2021年成績最新揭曉，第4年入選「世界」和「新興市場」指數成分股，完勝連續4年的突出表現。

台新金控總經理林維俊表示，台新金控自2018年成為臺灣首家金融機構、首次入選即獲雙榜的肯定，由於DJSI每年調整關注重點議題並與時俱進，以全面、完整、嚴謹且具追蹤性的問卷方式，衡斟全球頂尖企業每年的ESG表現，其所產出的企業評比結果，不但是全球投資機構及投資人的投資重要參考之外，近年來也成為金融業授信利率減碼的準據，績優的DJSI評比表現，已成為全球企業永續發展的基本配備。

由於全球氣候變遷議題的因應日趨重要，林維俊指出，台新已逐步加深支持綠色與永續金融相關業務發展的力道。在個人金融服務業務方面，積極創新發展數位服務，也不斷提優化各項線上貸款及網路交易服務，提供鼓勵購買電動車及騎乘共享機車的信用卡刷卡優惠，以具體行動支持環境永續，引領社會大眾提升對環境永續重視。在法人金融及投資業務方面，除將ESG納入投資、融資的評估考量外，主動支持「綠能與環保產業」融資、增加投資「綠色債券」及「永續指數成份股股權」占比以及積極扶植「永續產業」籌資等，台新投信更發行「ESG新興市場債券基金」，獲民眾熱烈申購支持。