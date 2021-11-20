美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天試圖對中東盟友保證，儘管拜登當局的關注點逐漸轉往對抗中國，但對中東地區的承諾不會改變。

路透社報導，奧斯汀的演說對於華府的中東盟友而言有多大影響力，目前不得而知，畢竟沒有美國對中東地區增兵部署的任何聲明，或任何新的軍售案得以支持他的說法。

極度仰賴美軍保護傘的波斯灣阿拉伯國家，曾對拜登對中東地區的關注度感到不安，尤其在美國從阿富汗撤軍後。他們目前正密切關注世界強權與伊朗重啟挽救核協議的談判。

奧斯汀目前正在波灣訪問。他在巴林發表演說時承認，中東和全球都憂心美國是否只把重點擺在應對中國的挑戰。

他說，「我要澄清一點：美國對中東地區的安全承諾強力且可靠」。

他說，即使華府正著手與伊朗重啟2015年核協議談判，美國依舊致力對抗伊朗。「我們依舊決心透過外交手段處理核子議題，但如果伊朗不願意認真談判，我們會尋求所有必要選項來確保美國安全。」