雲林縣虎尾鎮「虎尾水資源回收中心」27日舉行動土典禮，工程經費約3億9680萬元，完工後試運轉3年經費約4710萬元，總計4億4390萬元，工期約720天。此工程不僅可改善虎尾都市計畫區內汙水問題，周邊經過綠美化，將成為社區特色公園。

「虎尾水資源回收中心」可將汙水透過專業處理回收再利用，改善汙水造成的環境衛生問題，打造虎尾鎮成為先進城市，不過社區居民一度質疑工程可能造成社區排水等問題，經縣府、虎尾鎮公所不斷與居民溝通，並舉辦說明會協調，終於27日正式動土。

雲林縣長張麗善表示，此工程事前已有完善的規畫，不僅不會影響社區排水，縣府還爭取經費新建排水溝、改善舊排水系統，並設置環廠步道、風鈴木與落羽松綠美化，讓社區的生活環境比以前更好，是1項創造雙贏的公共工程。

張麗善說，先進的城市必需有先進的設施，水資源回收中心最重要的功能，是讓虎尾鎮成為進步的城市。未來水資源會愈來愈寶貴，加強水資源回收，可提升民眾生活機能與品質，同時配合政府水資源政策，打造更美好的虎尾鎮。

縣水利處處長許宏博指出，水資源回收中心位於虎尾都計區外西南側，占地3.426公頃，此工程為第1標，當汙水處理量達每天4100公噸後，將推動第2標擴建工程，讓每天處理量可達8200公噸。