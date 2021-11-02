2021中國移動全球合作夥伴大會11月2日在廣州舉行，主論壇上中國移動董事長楊杰致詞指出，中國移動將全力打造覆蓋全大陸、技術先進、品質優良的5G精品網路，確保2022年底前基本實現全國鄉鎮以上5G連續覆蓋，以及重要園區、熱點區域、發達農村的有效覆蓋。

據《新京報》引述中國移動總經理董昕致詞表示，截至目前，中國移動5G基地站已經超過56萬個，規模全球最大。此外，中國移動還發展5G套餐客戶3.6億戶、終端客戶2.5億戶，落地5G行業應用「商品房」超過5000個。

楊杰認為，5G、算力網路、智慧中台融合互通、協同共進，將一起構成「連接＋算力＋能力」新型資訊服務體系，支持數字經濟不斷做強做優做大。

董昕更透露，中國移動的1GB光纖覆蓋已經超過1億戶，數據中心機架超過108萬架，智慧中台會聚共性能力超過230項，推出移動雲產品220款，咪咕系列產品用戶超過8.7億戶。