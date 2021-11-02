台東資源回收場怪手吊鋼筋翻覆 駕駛腿傷受困獲救 14:522021/11/02 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東資源回收場怪手翻覆，造成1男腿傷無礙。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東資源回收場怪手翻覆，造成1男腿傷無礙。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 台東市中興路1家資源回收場2日吊掛鋼筋作業時，疑似因怪手無法負荷重量而整台傾倒翻覆，操作的陳姓男子當場受困駕駛座內，所幸經員工通報消防人員，將陳男脫困，發現僅腿部受傷，意識清醒、無生命危險，目前正送醫急救中。 在場員工表示，陳姓男子是回收場老闆，下午場區進行鋼筋吊掛作業時，怪手疑似支撐不了重量，整台頃斜翻覆，造成陳男受困怪手駕駛座內，所幸經員工通報救援，消消隊員也飛車趕到，將他拖救出來後發現只有腿部受傷，意識清醒、沒有生命危險，送醫 寄槍彈照勒索光電商 綠能蟑螂遭訴 好友欠債上億裝傻 他暴氣拿開山刀連劈21刀剖肚 #怪手 #翻覆 #員工 #整台 #資源回收場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農產加值 興大攜手農改場設打樣聯盟 04:102021/11/02 地方新聞 離地栽培的好幫手—槽耕電動鬆土機 11:502021/11/02 財經 雲林口湖鄉民要求 偵測台澎電網電磁波 04:102021/11/02 地方新聞 台1線替代道路新竹市推不動 新竹縣通過環評爭取經費盡速動工 13:302021/11/02 生活 搶企業員工旅遊團客 金門縣府跨海赴台宣傳 12:042021/11/02 生活 廣越、冠星訂單滿手 營運添翼 04:102021/11/02 證券．權證 法國鬼才名導偕愛女同框演出 爆她迷上《魷魚遊戲》超愛2位韓星 12:242021/11/02 娛樂 光磊股價強漲 直逼龍頭廠億光 04:102021/11/02 證券．權證 扯！酒癮難耐 他用逃生緩降機垂降1樓到超商買酒 下場曝光 12:522021/11/02 社會 台達50影像音樂會 零碳排 04:102021/11/02 投資理財 20場排定陣容 江啟臣林為洲對上陳吉仲陳宗彥 首場公投電視說明會 王美花上陣 04:102021/11/02 焦點要聞 社會熱門新聞 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 開什麼車很重要？進口車換國產車 遭6年女友嗆「沒面子」 - 社會 疑私刑片曝光！高雄刺青師控保母虐嬰 4男登門甩巴掌 - 社會 年輕女癡戀老闆3年找正宮攤牌 小三與渣男超慘現世報曝光 - 社會 套房變砲房 新竹男當二房東加倍租給應召站下場慘了 - 刑案 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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