台東資源回收場怪手翻覆，造成1男腿傷無礙。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市中興路1家資源回收場2日吊掛鋼筋作業時，疑似因怪手無法負荷重量而整台傾倒翻覆，操作的陳姓男子當場受困駕駛座內，所幸經員工通報消防人員，將陳男脫困，發現僅腿部受傷，意識清醒、無生命危險，目前正送醫急救中。

在場員工表示，陳姓男子是回收場老闆，下午場區進行鋼筋吊掛作業時，怪手疑似支撐不了重量，整台頃斜翻覆，造成陳男受困怪手駕駛座內，所幸經員工通報救援，消消隊員也飛車趕到，將他拖救出來後發現只有腿部受傷，意識清醒、沒有生命危險，送醫