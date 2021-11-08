林口阿姨陳情違法資收場罰不怕 侯友宜：強拆並送法辦。（葉德正攝）

林口阿姨陳情違法資收場罰不怕 侯友宜：強拆並送法辦。（蔡淑君提供）

新北市林口區一處蓋在住宅區的違法資收場，不僅造成環境髒亂，也製造大量噪音，周遭上百戶住戶忍無可忍。新北市議員蔡淑君8日總質詢指出，業者遭公部門開罰、強除違建後，竟又將貨櫃屋、廁所運回原地繼續營業，盼市長侯友宜能拆除這都市毒瘤；侯友宜表示，公安小組已介入，限期要求業者10日清除完畢，否則將場執行強拆斷水電，並送法辦。

「林口阿姨」蔡淑君說，違法資源回收場位於林口文化北路，今年6月多悄悄違法租地營運，內有貨櫃屋、地磅站與怪手等設備，每天分類夾收回收物發出的噪音，附近數百住戶假日都不得安寧，多次檢舉卻拿它一點辦法都沒有。

蔡淑君指出，該資收場位於林口特定計畫區內第二住宅區內，明顯違建違法，城鄉局今年7月30日與8月25日各裁罰6萬及15萬元，但業者拒繳，環保局上門稽查也不開門，限令自拆也不甩，絲毫不把法令當一回事。

蔡淑君說，拆除大隊11月1日進場強制拆除，花了將近三天時間拆到現場無法使用，但政府人員前腳離開，業者後腳就把貨櫃屋、廁所用拖吊車載運回來，繼續違法營業，住戶錄影蒐證更是怒不可遏，批評政府「只做半套」、「像是打假球？」，林口除了這處，還有另外五處類似資收場，盼市府都能介入處理。

謝姓社區安全委員表示，該資收場先前檢舉且開罰兩次以上，業者都不繳，政府強拆後，業者照樣違法營業，還有某位議員說要就地合法，真的非常生氣，「難道善良老百姓只能受害！」，請侯市長伸援手，剷除這顆都市毒瘤。

侯友宜答詢表示，業者兩次罰款都不交，拆了違建又回到原地真的可惡，已指示公安小組更嚴格執行，限令業者清除地上物，業者若不做到，不斷罰還要送強制執行。

侯友宜說，面對刁蠻業者，要用更嚴格手段，已限期業者10日前自行完成拆除處理，否則公安小組將直接進場強拆，並移送法辦。