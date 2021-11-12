侯友宜參觀成果展售市集，讚美大學生創意。（王揚傑攝）

侯友宜參觀成果展售市集，讚美大學生創意。（王揚傑攝）

新北市政府為推廣在地產業，以農業為基礎推動地方創生，與學校組成農業創生大學聯盟，配合「大學社會責任（USR）計畫」，讓地方產業與大學生創新思維結合，推出農創好物。今（12）日在板橋車站2樓舉辦「下一站，新北農創站」成果展暨展售市集，新北市長侯友宜頒發感謝狀給參與的8所大學，期許大學與地方創生的結合能帶動新北農產品的未來。

侯友宜表示，新北市有許多優質的農產品，再好的產品都需要有通路，才有農路，如何以農業為基礎推動地方創生，是新北一直努力的目標。今年特別與8所大學合作，透過USR計畫，讓年輕人用創新的思維為在地產品發想品牌視覺、產品外包裝等，帶給消費者不一樣的感受，再結合現代科技通路，讓農創品有更多被看見的機會。

政治大學、台北大學、海洋大學、台灣藝術大學、淡江大學、文化大學、醒吾科大、東南科大8所大學參與計畫，推動新北市地方特色產業，如台藝大與三峽染坊共創的「新三峽藍」、醒吾科大「繁生創室」牧蜂蜂蜜創意特調、淡江大學與一良茶屋合作設計的鐵觀音茶禮盒及坪林包種茶手作體驗包等。

「下一站，新北農創站」市集於12、13日在板橋車站2樓環球購物中心展售。農業局表示，新北近年來致力於推動青年相關政策，從就業與教育層面營造青年願意從農的就業環境，秉持「先創通路再開農路」的理念，從輔導生產到打造區域經濟，並與在地團隊合作、引進學術力，推動地區既有產業鏈，達到農業創生的目標。