【LIVE直播】護陳時中！昨批「脫罩飲酒片」造假時間非常惡劣 蘇貞昌今再回應

春節返國潮將至，疫情指揮中心增加「7＋7」方案，引發雙北市長抨擊中央方案不該如此一變再變。行政院長蘇貞昌今天表示，這是要盡量方便春節返鄉的國人同胞，一方面安全，還能保護社區，7＋7＋7是3個7，等於10＋4＋7，都是防疫一點都不能鬆懈。

春節將至，指揮中心宣布春節返台檢疫方案有14天、10＋4與7＋7三方案，引發外界爭論。台北市長柯文哲直言，這真的整死人；新北市長侯友宜也說，中央方案一變再變，最困擾的絕對是防疫旅館業者。

面對地方首長不滿中央防疫政策一變再變，行政院長蘇貞昌今表示，防疫是不斷地應對新的局勢，目前國外疫情嚴峻，國內社區相對安全，我們應對春節返鄉的同胞，在防疫可以負擔的情況下做各種不同的應變措施，這是要盡量方便國人同胞能夠回鄉過節，一方面又能安全保護社區。

蘇貞昌說，7＋7＋7是3個7，等於10＋4＋7，防疫一點都不能鬆懈，希望國人同胞一起配合，務必做好所有防疫規範的要求，保護自己與家人，也保護社區與國人。