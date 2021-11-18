2022年農曆春節假期長達9天，帶動防疫旅宿需求增加。交通部觀光局表示，除了持續協調各地方政府鼓勵旅宿業者投入防疫旅宿外，亦將積極推動合意短期防疫旅宿，以因應春節國人返鄉入住防疫旅宿需求。

同時，觀光局配合中央流行疫情指揮中心調整檢疫措施，將協調旅宿業者儘速盤點因檢疫措施調整所釋放量能，以提供民眾訂房，並呼籲民眾避免重複訂房，把有限的防疫旅宿資源留給有需要返鄉過年的國人。

觀光局指出，針對春節前已預訂的防疫旅宿，民眾若因指揮中心調整檢疫措施，確認符合10+4的B方案或7+7的C方案而縮短住宿時間，應依「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」與業者協調處理，若確有取消訂房需求，亦應據此處理退款事宜。

此外，觀光局目前建置的「防疫旅宿查詢平台」，可提供查詢12月14日至明年1月31日的各縣市政府訂房狀況、並每日更新，房況以紅黃綠燈號概念顯示只要是已公開的防疫旅宿，民眾均可直接洽業者訂房，未公開的防疫旅宿則應洽各地方政府窗口訂房。

觀光局特別提醒旅外國人，務必於入境48小時前如實填報入境檢疫系統各項資訊，以利後續入境時能順利完成相關檢疫程序。同時，民眾若與防疫旅宿衍生消費爭議，可通報各地方政府依消費者保護法處理。