台南市農業局持續推廣稻種包覆鐵粉直播法。(台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市農業局為保育水雉，推動友善農業，勸導農友不要用農藥毒鳥，持續推廣驅鳥球、鐵粉披覆稻種直播法，農友反應效果不錯，除持續編列經費購買驅鳥球供農友試用，今年也將再與農友合作20公頃鐵粉披覆稻種直播示範田，供農友觀摩。

台南市官田區是台灣菱角最大的產地，菱角田也是水雉重要棲地，由於當地農田耕作模式常採稻米與菱角輪作，上半年一期作種植稻米，下半年再種植菱角，菱角收成後，由於田土還是很溼爛，不適合用機械整地插秧，農友通常直接將穀種灑入田中，以往農友怕穀種被鳥啄食，會將穀種泡農藥再播種，導致傳出水雉等鳥類誤食死亡頻傳。

在有機、友善耕種方式推廣後，官田區鳥類誤食農藥中毒死亡案例也逐年減少，農業局2015年起也與農業單位、保育單位討論，如何降低鳥類啄食直播稻種機率，讓農民不再以泡農藥方式毒鳥，因此開始宣導使用驅鳥球驅鳥、示範稻種包覆鐵粉播種法，水雉死亡件數也從2017年198隻，降低至2020年44隻。

農業局表示，驅鳥球有黑、黃、白3種顏色，球面有兩顆類似老鷹眼睛的彩繪，還有長長的尾巴，隨風飄搖時，外型就像一隻大鳥，可達驅鳥效果，每隔幾周換地點掛設，效果更好，試行多年下來，農友反應不錯，農業局也持續編列經費推廣，供農友免費索取試用。

農業局今年也持續推廣稻種包覆鐵粉直播法，披覆鐵粉的稻種與田間土壤顏色一樣，可避免鳥類啄食，而且鐵粉可以增加稻種重量，增加播種深度，可以促進稻種根系生長，因為部分農友對包覆鐵粉直播法的發芽率及收成率還有質疑，農業局今年也再與農友合作，提供20公頃示範田供觀摩，希望增加農友對包覆鐵粉直播法信心。