櫃買中心2日表示，諾貝兒寶貝公司（6844）於2日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，諾貝兒成立於1997年10月間，董事長為張振興，主要經營業務是銷售藥品、保健食品、婦嬰用品、醫療器材之連鎖通路等，送件時資本額為3億42萬元。2020年業績，營收38億8984萬元，稅前盈餘3億4075萬元，每股盈餘10.05元。

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