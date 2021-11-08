台北國際旅展於今日落幕，4天入場人數雖受疫情影響減少約3成，寒舍集團仍逆勢突圍，旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店截至今日下午4點，現場旅展業績達7千萬元，加上快閃櫃與線上旅展，整體業績達1億5千萬元，更榮獲大會評選為「最佳人氣獎」之殊榮。

寒舍表示，沒搶到便宜的民眾可於11月14日前至四館飯店快閃櫃就近購買，同時集團也將移師高雄，12月17日至20日於高雄旅行公會國際旅展(北館A-30)登場。

報復性消費熱、加上年底聚餐潮，今年寒舍餐券銷售冠軍為東西區Buffet雙天王「十二廚」與「探索廚房」自助餐券，總計賣出6萬5千客，兩間餐廳皆於今年華麗升級餐檯菜色，祭出國人最愛的波士頓龍蝦、加拿大雪蟹、安格斯黑牛等菜色強勢吸客。

另一亮點則為礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐券，11月底前晚餐加碼松葉蟹吃到飽與每人半隻龍蝦，超殺狂賣1萬1千客，現場旅展再加碼不限金額消費就送房間升等(礁溪寒沐不適用)或紅酒，集團自助餐券類總計賣出7萬6千客。

氣溫驟降，礁溪寒沐酒店推出的溫泉住宿券與一泊一食住宿券搶購熱潮夯，下殺23折的超低折扣吸引不少買氣，為今年旅展住宿券類銷售冠軍達5000間。位於信義購物商圈的寒舍艾麗酒店則推出下殺19折的一泊一食住宿券，每張3699元的優惠價格輕鬆入住，累積400間的銷售業績，步行下樓即可穿梭各大百貨、享受美食不設限，或於餐廳用餐盡覽101夜色美景。