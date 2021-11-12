大車隊(2640)公布第3季財報，單季營收4.59億元，稅後淨利0.33億元，每股盈餘0.56元；累計前3季營收14.72億元，稅後淨利1.47億元，每股盈餘2.48元。看好數位科技發展的趨勢與疫情後的全新生活型態，台灣大車隊集團旗下全球商務科技股份有限公司(全球快遞)，營收年增5.86％，今年6月取得光陽集團金庫資本投入新台幣1.8億元，加速朝向世界級科技物流公司發展，並建構B2B、B2C外送電動機車車隊，下一步將共同打造台灣商務電動車解決方案向全球市場輸出。

全球快遞是台灣大車隊集團旗下的重要子公司，也是台灣第一家導入APP行動派遣的快遞物流企業。全球快遞的B2B合作企業已達4萬家，包含大企業總部、政府機關、國際金融保險、精品百貨、知名電商、大型連鎖通路、便利商店、零售餐飲業等，而社區即時物流服務的街邊門店數也超過1萬家。

疫情帶動外送需求大增，生活外送、電商配送、運輸物流已成為民眾離不開的疫後生活型態，加上雙11及緊接而來的雙12電商購物節，物流需求急遽竄升，因此全球快遞的愛鄰快送騎士物流車隊已突破全台3萬名，目前仍以季增15％的速度增長，同時於明年底前預計完成100處社區型微倉建置。

董事長林村田表示，疫情趨緩，正逢全台百貨週年慶火熱開打及政府五倍券上路，刺激民眾外出消費。民眾年底聚餐、尾牙、聖誕活動跑趴搭車、酒後代駕需求大增，加上本月4日與永豐銀行聯手推出結合出行服務與生活消費的「永豐55688聯名卡」，是為了未來持續推動集團串接更多生活服務，打造新生活服務生態圈。民眾年底前辦卡直升鑽石熊會員等級，等於搭車趟趟85折，目標鎖定都會生活的重度通勤搭車使用者，樂觀看好帶動第4季營收成長。