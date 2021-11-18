受到Web 3.0影響以及歷時兩年疫情對數位科技需求大幅提升的推波助瀾，「數位熱潮(Digital Booming)」已提前席捲全球！萬事達卡調查顯示，綜觀全球，電子商務已占整體零售支出20％；另一方面，數位支付也大幅成長，高達75％的台灣消費者提升行動支付的使用頻率；再者，金管會數據也指出，台灣金融業投入金融科技發展總金額達到新臺幣182億元，創下歷史新高，顯示數位熱潮正以前所未見的速度成長。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，數位化發展造就生活便利性，但隨著金融科技的快速轉變，所帶來的挑戰更應該被關注。根據世界經濟論壇(World Economic Forum WEF)的調查顯示，全球仍有47％的人尚未具備連網能力，顯見數位落差持續加劇的問題應被重視。作為創新支付的引領者，萬事達卡看見數位熱潮下全球正面臨『數位創新、普惠平等發展與綠色永續』三大議題，因此，萬事達卡不僅致力賦能普惠平等與實踐永續未來，更持續加速產業科技創新，以期打造更友善與永續的生活環境。

在數位熱潮的全球趨勢下，萬事達卡落實Web 3.0概念的應用。對比Web 1.0使用者較被動與單純的接收資訊、Web 2.0使用者擁有更高參與度與應用性，Web 3.0基於人工智慧、機器學習和大數據等自動化串聯處理技術，可為產業帶來更多的發展可能性，並推動更創新與普惠的金融環境。

此外，萬事達卡也在今年11月1日宣布將淨零排放時限，從2050年提前至2040年，為了加速實現淨零排放的承諾，萬事達卡推出全面性的行動方案，積極爭取、加入全球再生能源倡議「RE100」，承諾在全球持續使用 100％可再生能源；也在今年9月，宣布在瑞典成立永續發展創新實驗室，加速環境保護相關的產品與技術發展。

在產品應用的設計上，萬事達卡亦積極推動環保材質的產品上市。2020年台灣發行了亞洲第一張環保材質信用卡，綜觀全球現已發行超過1000萬張由認證環保材料製成的卡片；同時萬事達卡成立無價星球聯盟（Priceless Planet Coalition），攜手全球15個國家超過40個以上的金融夥伴，訂下五年內要在全球種植一億顆樹的目標，期待透過與產業實際合作，落實永續理念，為地球做出貢獻。

萬事達卡在今年亞太區金融盛會 – 新加坡金融科技節中，提出4大賦能價值，呈現30餘項金融科技解決方案，從洞察消費、企業思維與市場趨勢，提出面對數位熱潮的創新科技應用，全力支持消費者、企業與政府因應普惠與永續需求。