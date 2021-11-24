美國首屆線上民主峰會（Summit for Democracy）即將登場，蔡總統今表示，期待蕭美琴大使與唐鳳政委，和世界分享台灣如何透過科技與數位民主強化政府治理，也向國際社會分享台灣成功的民主故事。

蔡總統今在臉書指出，再過兩週，美國首屆線上民主峰會即將登場，我國政府將由駐美大使蕭美琴 Bi-khim Hsiao 與政務委員唐鳳代表出席。

她說，這次峰會將於12月9日至10日舉行，由美國總統拜登主持，邀請全球100多個民主國家參與，共同討論三大主題為防範威權主義、打擊貪腐及促進人權。

她說，台灣處在民主防線的最前緣，這幾年，不論是面對各項挑戰，始終堅定捍衛民主的承諾，更向世界展現民主治理的成功經驗。

她強調，感謝美國政府的邀請，再次展現近年台美之間「真朋友、真進展」的堅實夥伴關係。會持續與共享價值的盟友深化合作，為全球貢獻良善力量。