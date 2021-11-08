台中市環保局呼籲民眾，現在正是「舊車換購新車」好時機！台中市環保局長陳宏益8日表示，以購買電動機車為例，1台7萬元的電動機車，一般市民除原本汰舊換新補助最高1萬7000元、中低收入戶最高補助4萬元，若再將購車發票登錄台中購物節活動，至少可獲得140次抽獎機會，鼓勵民眾趁機衝一波。

陳宏益表示，台中市推出第3屆台中購物節活動，期間內在中市消費的發票可以登錄參加購物節抽獎活動，累計每500元即獲得1次抽獎號碼，民眾在台中市購買電動機車，除可享有原本高額補助金，還可以參加台中購物節抽獎。

陳宏益表示，以購買1台7萬元的電動機車為例說明，一般市民可申請汰舊換新補助最高1萬7000元、中低收入戶最高補助4萬元外，購車發票參加台中購物節抽獎，至少可獲得140個抽獎序號，配合購物節的天天、週週、月月抽現金，壓軸再抽千萬好宅等好康，大幅增加中獎機會。

台中市政府環保局說明，為推動低碳交通，中市今年度祭出淘汰二行程機車、老舊機車換購電動二輪車、老舊機車換購電動機車及新購電動機車補助方案，其中，老舊機車換購電動機車最高可補助1萬7000元至4萬元；新購電動機車最高補助1萬元至3萬2000元，不限名額。