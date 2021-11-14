振興經濟動起來，彰化銀行響應政府數位振興五倍券措施，順勢推出「e財寶振興加碼送禮金 薦好再抽Dyson吹風機」活動，期望吸引e財寶數位存款客戶綁定數位振興五倍券，使用台灣Pay掃碼消費，體驗防疫購物免接觸，輕鬆支付賺好康的金融服務。

彰銀「e財寶振興加碼送禮金 薦好再抽Dyson吹風機」活動，自即日起至2021年12月31日止，凡e財寶數位帳戶既有客戶於活動期間成功推薦1戶開立e財寶數位帳戶者，可獲得1次抽獎機會；推薦2戶者，則可獲得2次抽獎機會，以此類推，不限推薦次數，推薦人如為彰銀薪轉戶，抽獎機會更可提高3倍，每月抽獎好禮有超熱賣「Dyson Supersonic吹風機HD08」及知名賣場「家樂福500元即享券」，另被推薦人於活動期間內，首次開立e財寶數位帳戶並在線上開戶流程中輸入推薦人專屬碼即可獲得100元送禮金，總送禮金高達188萬元，滿額即止。

同時，本次活動為力挺「數位振興五倍券」刺激消費，加碼提供已符合100元送禮金資格之被推薦人，透過指定通路完成「振興五倍券」登錄綁定，並以彰銀「台灣Pay」作為數位振興五倍券支付工具，且完成符合五倍券消費累積額度之首筆交易，再加碼每戶禮金50元，總名額10000名。

此外，彰銀自即日起至2021年11月30日止與歐付寶聯合舉辦「e財寶x歐付寶 綁定支付享回饋」活動，提供歐付寶行動支付用戶於活動期間內，首次開立彰銀e財寶數位存款帳戶並於歐付寶行動支付APP綁定連結成功者，送100點歐付寶紅利點數，限量前1000名，滿額即止，讓客戶從開戶、綁定到消費，100％可在線上完成，貼近年輕族群期待的快速、便利且用手機即可操作完成的數位金融生活需求。相關詳情及更多優惠活動資訊可上官網查詢。