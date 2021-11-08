隨著台中土地持續高漲，越來越多建商轉向台中外圍熱門城鎮卡位！其中，位處彰化縣蛋黃區的彰化市站前特區，除了光復郵局舊址將興建國賓影城外，中友百貨也已標得彰化市第二停車場BOT案。受惠建設利多頻傳，吸引包括櫻花建（2539）、德鑫、寶佳、坤辰等建商搶進，房市戰線由台中延伸到彰化。

根據內政部營建署統計，彰化縣今年前三季開工數達3122戶，較去年同期2442戶相較，年增近1.3倍；今年五月中疫情大爆發，但六至七月僅一個月的時間，開工申請件數就從68件暴增到161件，顯示區域剛性購屋需求強勁。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，彰化市購地最熱門路段，就是位於彰化火車站前特區的中正路，中正路是彰化火車站的主要幹道，此區發展成熟、生活機能完善，亦有熱門學區，為區域房市撐盤。未來鐵路高架化後，將更有效的整合前後站交通網絡及商業活動等，提高居住便利性。

彰化市中正路不僅鄰近民權及三民市場，彰化市的多家電影院皆在此處，近期除了光復郵局複合式影城動工外，還有中友百貨彰化店BOT投資案；學區部分則坐擁三民國小及彰安國中，皆為彰化的熱門學校，歷史悠久的彰化女中亦在此區，學習氛圍濃厚。

今年上半年，寶佳集團用自然人名義，以每坪86萬元、總價3.41億元購入中正路「全台大飯店」停車場土地，創下彰化市不動產實登單價與總價新高！根據實價登錄資料顯示，同一街廓同期還有其他四筆土地交易，經查買家也都是寶佳機構，總計五筆交易、七筆地號，總面積約945坪，總價7.43億元，均為現金交易。

在地房仲業者表示，該路段有多筆精華土地都在今年陸續釋出，包括該區北邊的「風尚人文咖啡館」，以及南邊的「富山日本料理」所在土地，均傳出已被建商收購，預期該商圈及周邊路段，未來將是彰化市蛋黃區的推案重點。