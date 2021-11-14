新冠第四波疫情在全球陸續發威，有歐洲專家開始提倡覆蓋率要達九成五才能遏止疫情。中央流行疫情指揮中心今天表示，台灣疫苗覆蓋率要達九成五幾乎不可能，因此將來不一定會追求疫苗覆蓋率逼近九成五，可透過強化的非藥物介入措施如口罩、社交距離來降低感染風險。另外，彰化一名國中生打BNT出現右腿麻無知覺，疫情指揮中心發言人莊人祥說，該生因症狀未改善到醫院急診住院。

彰化一名國中生打完BNT出現右腿發麻無知覺副作用，莊人祥說，該名學生是在10月1日打BNT，當天就出現頭痛、左下肢虛弱麻木，5天後至診所就醫，症狀未改善後又到醫院急診住院，10月13日已通報不良事件，目前衛生局有連繫家長，將協助進行VICP申請。

莊人祥今天表示，國內十二歲以下人口約佔一成，因此疫苗覆蓋率達九成五這個目標現階段確實難以達成，將來可透過NPI措施如戴口罩、勤洗手、社交距離、人流管制等控制疫情。

莊人祥說，指揮中心將會持續關注Delta病毒在國際間的流行情形，評估是否有必要達到九成五的疫苗覆蓋率，若國外疫情有變化，將來也可能影響各國的開放措施。

有關台北市政府昨天傳出打錯疫苗事件，莊人祥也說明，目前北市府已暫停該診所的接種業務，直到該診所完成改善為止，目前也已派員關心這23名遭誤接種的民眾，進行持續性追蹤。