法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉辦123聯合拍賣會，拍賣總額創歷史天價，高達新台幣8億5747萬8548元，拍賣所得將全部挹注國庫。

行政執行署新聞稿指出，今天不動產拍定金額總計8億5476萬餘元，金額最高者為新竹分署拍賣新竹一處高爾夫球場的土地211筆及建物6筆，以7億6154萬元拍定，該案由4人共同投標。

此外，台北分署拍賣台北市大安區信義路3段大樓建物，以4412萬餘元拍定；花蓮分署則拍賣花蓮市1筆墳墓用地，以191萬元拍定；其他分署也拍定多筆位置優越的不動產，成果豐碩。

新聞稿另指出，今天各分署動產拍定金額總計271萬餘元，其中最受矚目的是士林分署拍賣緙絲金龍雙面畫以24萬元拍定，金額最高者為高雄分署拍賣2013年Benz小客車，以67萬5000元拍定。另外，彰化地檢署囑託彰化分署拍賣口罩5383盒，拍定金額10萬7660元。