工紙大廠榮成(1909)受惠紙價上漲、噸利差止跌回溫，2021年10月合併營收「雙升」創歷史第3高，稅前淨利雙位數「雙升」、稅前每股盈餘（EPS）0.24元、回升至近3月高點。累計前10月稅前淨利跳升近3.49倍、稅前每股盈餘2.05元，雙創同期次高。

榮成股價9月底觸及29.75元後，11天急跌23.2％至22.85元、於5個月低檔盤整，近日緩步向上，今（8）日開高後穩揚逾1％，最高上漲2.38％至25.8元。三大法人上周買賣超調節互見，合計仍偏多操作、買超達1895張。

榮成2021年10月自結合併營收52.75億元，月增2.25％、年增26.22％，創歷史第三高。營業利益4.33億元，月增達43.63％、年增達48.58％，帶動營益率8.22％，優於9月5.85％及去年同期6.98％，為近3月高點。

在營收規模擴大、本業獲利顯著回升下，榮成10月自結稅前淨利3.21億元，月增達57.05％、年增達75.82％，其中歸屬母公司稅前淨利3.09億元，月增達59.6％、年增達77.76％，稅前每股盈餘0.24元，均創近3月高點。

累計榮成前10月合併營收460.04億元、年增40.58％、創同期新高。營業利益36.65億元、年增達1.42倍，營益率升至7.97％的近4年高點。歸屬母公司稅前淨利26.18億元、年增近3.49倍，稅前每股盈餘2.05元，均創同期次高。

投顧法人認為，榮成10月營收季營收達成率37％，表現優於預期，推估為紙品價格因成本推升、10月迄今上漲18％帶動，但銷量旺季時節則出現月減走勢。營業利益4.33億元、營益率達8.22％，優於預期的6.82％。

展望後市，投顧法人認為榮成受惠中國大陸落實禁廢令，可與當地大廠公平競爭。不過近期噸利差雖見止跌回溫，但下游拉貨動能似乎不若以往強勁，後續旺季需求有待觀察，維持「買進」評等、目標價28元不變。