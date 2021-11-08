緯創（3231）第三季毛利率5.9％、大致符市場預期，但業外部分由於立訊股價第三季下跌約18％，緯創認列23億元損失，單季每股純益0.3元，大幅低於市場預期，導致股價8日重挫3.72％，不過，大型研究機構看好緯穎本業獲利穩健，未來配息金額將不低於2.2元，為優良殖利率股，建議長期投資人買進。

緯創公告第三季財報，商用筆電出貨強勁，且沒有生產Chromebook，因此，筆電季增、不受教育市場需求下滑影響，儘管合併報表子公司緯穎表現較預期低，緯創整體營業利益率維持高檔，顯見緯創其他產品組合持續轉佳，大型投顧機構調高緯創2022年每股純益預期至3.7元，維持40元目標價。

法人指出，以目前股價計算，緯創仍有8.6％殖利率，且未來伺服器持續成長、智慧機組裝虧轉盈有望，營運穩健，建議長期投資人買進。

緯創第四季將完成對JDI高雄廠的併購，以LCM事業切入車用螢幕，毛利率可望提升，併購新廠約可貢獻100億元年營收。緯創供應ECU組裝的陸系電動車展望佳，2022年可望成長70～80％，緯創車用事業獲利持續擴大、產品組合改善。