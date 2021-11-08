三大法人再聯手買超，電傳雙好，直落二闖17400。台股集中市場今日開盤受美股創高帶動，一開盤即在航運、鋼鐵、化工等類股攜手走強下，挺進17300關，雖盤初台積電(2330)一度走低，影響電子權值軍團士氣，使得多空一度僵持在17300處，所幸聯電(2303)積極上攻，順利將台積電拉上高檔，面板三虎也於9:40過後攜手翻紅，輔以庫藏股、元宇宙、振興券等概念族群也群起而上，盤中，台經院公布今年GDP成長率上修至6.1%、2022年為4.1%，再添多頭信心，大盤持續碎步挺升，臨收晶圓雙雄、航運、鋼鐵及宏達電(2498)等電子權值重兵奮力一擊，激勵大盤一舉衝過17400關，收漲118.4點、為17415.3點，總成交值同步放大至3736.48億元。

籌碼面，今日三大法人連續第二個交易日攜手買超，其中，外資買超67.5061億元、投信買超5.1302億元、自營商買超13.2645億元，三大法人買超85.90億元；外資本月以來買超286.3億元、今年以來賣超5341.17億元。技術面，5日均線17195.84點、20日均線16916.56點，5日RSI為86.41、10日RSI為73.12，9日K值為87.43、9日D值為81.01，20日乖離率為2.95。

盤面上，航運族群今盤初一度因貨櫃三雄回調而走弱，惟多頭盤中整裝再出發，並以海路並進方式，拉抬類指衝漲7.1%，其中，陽明(2609)爆出19.6萬張大量、收於漲停價118元，長榮航(2618)、長榮(2603)雙雙放量漲逾8.5%，華航(2610)漲7.42%、萬海(2615)漲6.74%，成為今日多頭指標。鋼鐵股受惠於鋼價大漲與出貨暢旺，寫下十年來鋼市營運最優榮景，包括中鋼(2002)、中鴻(2014)、中鋼構(2013)、燁輝(2023)、豐興(2015)等前三季獲利皆創高，且第四季持續看旺，加上美基建通關題助攻，今日由龍頭股中鋼、中鴻(2014)喊衝，大成鋼(2027)噴量漲停急進，引領運錩(2069)、威致(2028)等攜手攻頂，輔以燁輝、燁興(2030)、海光(2038)等強勢助陣，拉抬鋼鐵類指大漲4.61%，表現精彩。另，隨季報公布倒數，近期庫藏股實施呈現加溫，包括大立光(3008)、合勤控(3704)、彩晶(6116)、茂林-KY(4935)、偉詮電(2436)、日月光投控(3711)等紛紛宣布實施庫藏股計畫，今日股價多處高檔，日月光投控更在首次執行庫藏股即放量大漲5.82%、收105.5元，成功返回百元俱樂部。

分析師指出，外資上周五反手加碼265.76億元，法人認為，台股本周有望重返17400點「能耗雙控」防線。分析師表示，後續有三大族群宜特別留意，其一為先前回檔已深，營收與財報公布後維持亮眼佳績的族群，如貨櫃航運、面板等，但此類股票僅屬跌深反彈，空間有限；二為具想像題材的本夢比股票；三為受缺料影響，股價承壓的族群等。另，隨財報公布進入尾聲，台廠10月營收也將悉數出籠，市場料將著重後續營運展望。