微風集團歡慶20周年，昨（26日）起至11月25日由微風廣場、微風南京聯手舉辦「微風感謝季」，看好之前搭上振興五倍券上路推出「七倍返還」活動，限量1000份2天完售，昨起至29日再推限量450份的「七倍返還」回饋，微風積點禮遇會員可用紙本、數位綁定的5000元五倍券兌換會員點數6萬點，並參加微風振興返還福袋抽獎，最高贈品價值4000元，等於直接放大10倍！

微風廣場THOM BROWNE黑色喀什米爾錯視毛衣，價格店洽。（微風提供）

若想分批使用紙本五倍券，微風也提供紙本優惠，會員使用紙本五倍券消費，可享點數10倍送。此外，微風感謝季首度推出感恩回饋5%抵用券，活動期間會員於指定區域單筆消費達門檻，可獲抵用券折抵消費金額；微風精品線上BREEZEONLINE也同步感恩回饋，使用折扣碼「BR20」可享15%OFF，線上線下同歡慶。

微風南京HOYACASA 300織長纖棉兩用被床包四件組，原價1萬9900元、特價3980元，限量20組。（微風提供）

活動期間微風廣場1F國際精品單筆滿1萬元現抵500元；GF、2F-6F潮流名品單筆滿5000元現抵250元；GF化妝品、時尚鞋履單筆滿3000元現抵150元；精緻餐廳單筆滿1000元現抵50元；美食街單筆滿200元現抵10元。微風南京全館（鈺晶珠寶除外）單筆滿3000元現抵150元、精緻餐廳單筆滿1000元現抵50元、美食街單筆滿200元現抵10元。另，會員不限金額消費還享點數天天5倍送。