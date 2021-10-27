有民眾爆料，有人一次性拿百張連號的「Puli做環保興經濟兌換券」買生活用品，懷疑其中有貓膩，但店家指出，沒連號，烏龍爆料。（民眾提供／黃國峰南投傳真）

南投縣埔里鎮公所上月推出「Puli做環保興經濟兌換券」可在特約商家消費，但有民眾爆料，有人拿整疊連號兌換券買了2000多元日常用品，懷疑是清潔隊內部私拿，公所27日表示，經向店家瞭解該券沒連號，但仍會由政風處調查，店家也說，不是連號、也不是全新的，應該是烏龍爆料。

埔里鎮公所為鼓勵做環保，印製了10萬張，每張面額10元的「Puli做環保興經濟兌換券」9月27日起開始發放，民眾持資源回收物給垃圾車時，即可領到1張，該券已於10月4日發送完畢，在10月31日前，都可持券至特約店家消費，收到兌換券的店家，再向公所換取等值現金。

有民眾指控，本月23日上午在鎮上的「嬌豐魅力流行館」看見有人拿了整疊看似整本全新連號的兌換券，買了2000多元的日用品，質疑一般民眾，頂多只能拿到4、5張，婦人卻有一大疊，懷疑其中有問題。

埔里鎮長廖志城表示，投訴者的指控相當嚴重，目前已由政風室展開調查，若涉及不法，將依法辦理，但若無也要還清潔隊清白；埔里鎮公所機要課員王雅樂說，經向收券店家了解，並沒有收到整本且連號的全新兌換券，應該是其他特約店家收券後，再拿去使用。

當天收券的店長說，23日確時有1位婦人，拿了208張環保券，買了2080元的商品，但她拿的那一疊，不少有皺摺或髒汙，並不是一整本全新的，且也有聽到婦人向子女說在累積這些兌換券，之後一次用掉，研判應該也是店家，另當天共收到的425張券中，最常見的是2張連號，最多就4張。也有店家表示，因為要到11月才能去公所換現金，有些老闆不想到時還要去換，乾脆就拿收到的兌換券，再去消費。