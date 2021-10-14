大陸國務院13日舉行政策例行吹風會，釋出預計第4季度可增加煤炭產量5500萬噸，平均日增產達到60萬噸，對緩解供需緊張、平抑煤炭價格具有積極作用。

大陸國家統計局今(14)日公布PPI數據中，主要行業價格漲幅均有所擴大，其中煤炭開採和洗選業價格較去年同期大漲74.9％，是9月PPI年漲幅衝上10.7％最主要原因之一。

隨著供暖季即將到來，煤炭、天然氣等能源保供問題備受市場關注。

據第一財經報導，在備受外界關注的煤炭供應方面，大陸國家礦山安監局安全基礎司司長孫慶國表示，國家礦山安監局已經審核976處煤礦，本著特殊時期特事特辦、適當放開、嚴守底線的原則，逐礦進行安全條件審核。其中有153處煤礦符合安全保供條件，大約增加產能2.2億噸／年，預計第4季度可增加煤炭產量5500萬噸，平均日增產達到60萬噸。

孫慶國強調，明確擴能增產的審查原則，堅決不允許自行其是、一哄而上，更不允許以保供的名義放鬆安全標準、突破安全底線，把安全的礦井擴成不安全的礦井，把低風險的礦井擴成高風險的礦井，從而給礦工生命安全帶來風險。

今年以來國際市場能源價格大幅上漲，大陸國內電力、煤炭供需持續偏緊。10月8日召開的國務院常務會議對做好今冬明春電力和煤炭等能源供應作出了進一步部署，強調要保障群眾基本生活和經濟平穩運行。

近期，山西、內蒙古、陝西等相關地區在保障安全生產的前提下，推動具備增產潛力的煤礦儘快釋放先進產能，加快已核准且基本建成的露天煤礦投產達產，促進停產整改的煤礦依法依規整改、儘早恢復生產。

大陸國家能源局副局長余兵介紹，當前煤炭日產量已經穩定在1120萬噸以上，比大陸十一國慶日前增加了80萬噸，創造了今年2月以來的新高。從重點的產煤地區來看，晉陝蒙日均產煤量已經超過800萬噸，發揮了大省大礦作用。

天然氣儲備方面，發改委秘書長趙辰昕表示，保障北方地區人民群眾取暖用氣需要，是冬季天然氣保供的首要任務。截至目前，已經落實供暖季保供資源量1744億立方公尺，還在進一步組織企業挖掘增產增供潛力。