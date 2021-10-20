大陸國家發展改革委日前表示，近期煤炭價格快速上漲，連創歷史新高，大幅推高下遊行業生產成本，對電力供應和冬季供暖產生不利影響，發改委將會研究對煤炭價格進行干預的具體措施，以促進煤炭價格回歸合理區間，確保能源安全穩定供應。

受消息影響，大陸商品期貨20日開盤後，包括「黑色系」等多個期貨品種跌停。焦煤、焦炭、動力煤「黑色系三劍客」主力合約跌停；錳矽、矽鐵、甲醇、尿素、乙二醇（EG）、聚氯乙烯（PVC）主力合約跌停。紅棗、純鹼、滬鋅主力合約跌逾5％。短纖主力合約跌逾4％。玻璃、菜粕、豆粕、澱粉主力合約漲逾1％。

股市方面，煤炭期貨大跌拖累A股早盤相關週期股集體下挫，燃氣、水泥、鋼鐵、化工等類股走弱，冀中能源、蘭花科創、山煤國際、雲煤能源等多股跌停。油氣概念股早盤走低，廣匯能源跌近9％，中曼石油、首華燃氣、潛能恒信、藍焰控股等跌超4％。

香港煤炭股20日逆市下跌，兗州煤業早盤一度跌12.4％至13.3港元；中國神華跌5.3％，中煤能源跌7.4％，蒙古焦煤跌4.4％。

香港經濟日報20日報導，發改委19日已經召集煤電油氣運重點企業保供穩價座談會，會議要求，進一步釋放煤炭產能，穩定增加煤炭產量，力爭煤炭日產量達到1200萬噸以上，引導煤炭價格回歸合理水準。發改委同時表示，將對煤炭價格實行干預措施。

根據大陸「價格法」第30條規定，當重要商品和服務價格顯著上漲時，大陸國務院及下級政府可以對部分價格採取包括規定限價、限定差價率或利潤率等干預措施。