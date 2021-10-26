大陸國家發展改革委7天連發14文遏制「煤超瘋」，近一周市場煤價已逐漸降溫。

據《經濟參考報》統計，近1周內，大陸國家發展改革委連發14文，全力推進煤炭產能釋放，嚴厲查處資本惡意炒作，引導煤炭價格回歸合理水準。

大陸國家發展改革委資料顯示，9月底以來，大陸全國日均煤炭產量已比9月增加120萬噸以上，日產量已連續創今年新高。近日大同、朔州、蒙東、鄂爾多斯、榆林等地多處煤礦主動降低煤炭坑口銷售價格，降價幅度均在100元（人民幣，下同）／噸以上，最高降價達到360元／噸。

25日晚，大陸國家發展改革委消息顯示，近日國家發展改革委赴中央企業調研推動煤炭增產增供工作。同日，國家發展改革委依規對煤炭等能源價格指數行為啟動評估和合規性審查，以遏制投機炒作導致的煤炭價格上漲。

25日，大陸國家發展改革委還發文稱依法加強對煤炭中長期合同履約信用監管。

在近日赴中央企業的調研中，大陸國家發展改革委調研組強調，要推動具備增產潛力的煤礦儘快釋放產能，已核准且建成的露天煤礦要加快投產達產。

在增加供應的同時，針對資本參與炒作造成的煤炭價格虛高，22日，大陸國家發展改革委召開專題會議研究制止煤炭企業牟取暴利的政策措施，強調煤炭企業要自覺依法規範經營，合理制定價格；對違反現行制止牟取暴利規定的價格違法行為，將依法予以嚴厲處罰。

近日，大陸國家發展改革委價格司還派出多個督導組，赴秦皇島港等港口督導煤炭保供穩價工作。