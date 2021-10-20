大陸內蒙、甘肅等地的居民18日在多個網路平台反映，今年冬季取暖用煤價格上漲，甘肅省較上年翻倍，內蒙巴彥淖爾市煤價最高更是去年同期3倍。據極目新聞引述巴彥淖爾市一位民眾說，這兩天剛買回4噸今年冬季的取暖用煤，價格要每噸2000元（人民幣，下同），去年一噸800塊，品質差一點每噸才600元，「我50歲了，之前從沒見煤價漲至1000元以上。」

行業人士分析，因煤炭供不應求，今年大陸煤炭價格整體走高，所以帶動取暖用煤價格上漲。除了巴彥淖爾，內蒙赤峰、通遼、鄂爾多斯等地也有民眾反映煤價高問題。鄂爾多斯一位煤礦工作人員表示，取暖用煤限制不多，起火塊耐燒就可以。但現在煤炭出廠價最便宜都在千元以上，好一點的要1600到1700元。

中國農村能源行業協會民用清潔爐具專委會秘書長任彥波表示，煤炭價格上漲是全國性現象，暫無好的解決方案。今冬農村地區傳統取暖方式可能會大量出現如燒秸稈、燒柴等現象。