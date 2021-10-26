國際股市一片漲聲，台股今日也在護國神山台積電(2330)轉升，以及大立光(3008)挾庫藏股題材激昂，加上元宇宙概念股強勢助攻下，一路開高走高，盤中觸及季線、最高攀上17067.15點，終場大漲140.10點，收在17034.34點，成交值並同步擴大至3046.98億元；櫃買市場漲0.38點，收208.74點，總成交值1263.78億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日在電子股領軍強攻下，收盤站上萬七點，反彈位置來到近期高點，量能也是近期的大量，有機會持續反彈，後續短線將面臨到季線和半年線的反壓。他說，台股若能持續量價增溫，指數將會持續反彈，今日尾盤IC設計出現明顯的獲利賣壓，是未來的觀察重點。

盤面上，大立光首度祭出庫藏股計畫，以漲停開出，收在2160元，上漲7.2%；台積電收在599元，上漲1.01%；聯電(2303)明日將召開法說，收在59.8元，上漲0.67%；立積(4968)獲美系外資看好最壞狀況過，業務將自明年上半年開始回溫、在陸市握有優勢，給予加碼評等、目標價升至340元，股價飆上漲停306.5元鎖死。宏達電(2498)今起至11月10日遭列每五分鐘一次分盤交易，但無懼被關禁閉，盤中仍強勢漲停，同屬王雪紅概念股的威鋒電子(6756)、威盛(2388)也紛紛搭上元宇宙特快車攻頂。

由籌碼面觀察，外資昨日在現貨市場由賣轉買、期貨市場加碼空單，淨空單口收維持2萬口左右。由技術面觀察，今日成交量放大，不過短線即將面臨季線的挑戰。台股漸至密集賣壓區，若量能維持熱度，有機會維持反彈。本週不少重量級美國科技股財報即將出爐，而其中蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、超微(AMD)表現如何將影響台股表現，若能繳出佳績，對台股多頭人氣有利。