美股上周五 (29日)道瓊、標準普爾、那斯達克3大指數集體創新高，台股今(1日)開盤上漲34.36點，以17021.77點開出，再度站上萬七大關，台積電開盤漲1元，以591元開出，聯發科開盤上漲12元，以925元開出，漲逾1%，貨櫃三雄開高走高，漲逾3%，陽明則重返百元價位，推升指數往上衝高至17109點，漲逾120點。

美股企業財報憂喜參半，但在買盤挹注下，美股周五擺脫蘋果與亞馬遜財報利空衝擊，微軟市值超越蘋果，成為全球市值最大企業，美股尾盤由黑翻紅，道瓊工業指數上漲89.08點，漲幅0.25%，以35819.56點作收；標準普爾500指數上漲8.96點，漲幅0.19%，收在4605.38點；那斯達克指數上漲50.27點，漲幅0.33%，收在15498.39點；費城半導體指數上漲12.44點，漲幅0.36%，收在3451.27點。

台股ADR部分表現欠佳，台積電ADR下跌1.99%，聯電ADR下跌3.02%，日月光ADR下跌1.52%。

台股29日開高走低，終場收在16987.41點，下跌54.22點，失守萬七大關，成交值3449億元，三大法人合計賣超115.95億元，其中，外資及陸資賣超115.2億元，自營商賣超1.77億元，投信買超1.02億元；周線連4紅，上周上漲98.67點，月線收小紅，累計10月上漲52.64點。