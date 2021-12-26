2022年即將來臨，星座專家唐綺陽在臉書粉專發文，回顧過去一年，並分析未來2年的星象，她透露從2020年開始，連續4年的時間都是「史詩之年」，每個人都會受到影響，人生將出現大轉折，而2023年更是這4年之中的大魔王，到時候才是真的要「改朝換代」，迎接新霸主登場。

唐綺陽在文中指出，2021年期間，木星、土星聯手待在水瓶座，就像是2020年木星、冥王星聯手待在摩羯座一樣，以後再來回顧這一年就會發現，這是個值得記錄、滿滿轉折且事件頻發的「史詩之年」。

唐綺陽表示，在嚐過社群、線上活動帶來的紅利，一起在社群湊熱鬧、吃名人大瓜的木土水瓶後，眾人開始意識到，現代人容易從眾，進而形成霸凌、破壞的問題，或是一旦看法過於單一，就容易變得極端、引發撕裂的狀況；唐綺陽提醒，這些都是我們在跨入新時代之前，必須自覺、修正與成長的地方，否則今天自己是擠在人群中霸凌他人的人，明天被霸凌的對象很可能就變成自己。

而下周即將邁入2022年，星象為木星和海王星合相，因此將會是「史詩級別」之年，到了2023年木星、天王星合相，再加上冥王星移位，也會是個不平靜之年。也就是說，從2020年開始，連續4年都會出現史詩級的調整，每個人都不能置身事外，人生將面臨大轉折、大改變。

但在這4年之中，2023年才是真正「魔王級別的顛覆之年」，之前的3年更像是為了它而鋪墊的小菜，2023年「改革和顛覆」能量強大，會是改朝換代、新霸主登場的開始，到時候會很明顯地看到價值觀徹底改變，主流、非主流很難定論，首富可能換人了、各行業的大佬也換了一批等現象，一切都得面臨「模組更改」，世界將會打破固有思維、開放任何可能，以出奇制勝。